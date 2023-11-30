В ООН раскритиковали решение суда в РФ о признании движения ЛГБТ экстремистским

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал российские власти отменить законы, которые, по его мнению, "налагают неправомерные ограничения на работу правозащитников или дискриминируют ЛГБТ-людей"

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что принятое Верховным судом России решение о признании движения ЛГБТ экстремистским "имеет значительные социальные и уголовные последствия". В заявлении, распространенном в Женеве, он выразил мнение, что вследствие этого решения все выступающие за права представителей ЛГБТ подвергаются угрозе быть признанными экстремистами.

Тюрк призвал власти РФ отменить законы, которые, по его мнению, "налагают неправомерные ограничения на работу правозащитников или дискриминируют ЛГБТ-людей".

Ранее Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Как отмечалось в иске Минюста, в деятельности движения на территории РФ были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.