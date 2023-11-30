Кабмин составил список из 18 видов лечения по программе долгосрочных сбережений

В частности, среди них - хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Трансплантация органов, лечение онкологических заболеваний, инсульта, туберкулеза и нескольких других болезней включено в перечень видов дорогостоящего лечения по программе долгосрочных сбережений, которая начнется с 1 января 2024 года. Соответствующий документ принят правительством РФ.

Всего в перечень включено 18 видов лечения. Это, например, хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга. Также в список вошли комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.

Закон, предусматривающий создание механизма формирования долгосрочных сбережений, был подписан 10 июля 2023 года. Программа дает возможность получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности. Человек сможет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перечислять взносы, а также перевести для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления. Государство будет софинансировать эти средства в течение трех лет - добавлять до 36 тыс. рублей в год. Накопления будут защищены. Система гарантий такая же, как и при открытии вкладов, но страховая сумма в два раза больше - 2,8 млн рублей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода это будет возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций - для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.