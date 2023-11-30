Путин направил приветствие участникам церемонии вручения Национальной спортивной премии

По словам президента, Россия и впредь будет создавать благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Подчеркну, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов, поддерживать масштабные инициативы, направленные на продвижение в нашем обществе ценностей здорового, активного образа жизни, на развитие спортивной, досуговой инфраструктуры по всей России", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что на российских атлетов во многом равняется молодежь, поэтому важно, что в борьбе за призовые места и награды они проявляют не только мастерство и волю к победе, но и неординарные личные качества, взаимовыручку и командную сплоченность. "Своим примером вдохновляете других на покорение новых вершин. И, конечно, по сложившейся традиции, среди лауреатов премии - легендарные тренеры, наставники, целые организации и даже регионы", - добавил он.

Церемония награждения пройдет 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.