В Севастополе обследуют бухты для поиска взрывоопасных предметов после шторма

Это необходимо сделать перед восстановлением причалов и запуском движения морского транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Бухты Севастополя обследуют для поиска взрывоопасных предметов, которые могло принести во время шторма. Это необходимо сделать перед восстановлением причалов и запуском движения морского транспорта, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире севастопольского телевидения.

"Главный вопрос - это восстановление нашего морского транспорта. По погодным условиям пока есть определенные ограничения, но они в ближайшее время закончатся и необходимо будет восстанавливать снабжение. У нас сильно пострадала площадь Захарова, два наших причала. Кроме того, еще два причала, один в Артиллерийской бухте и в Голландии. Нужно еще дополнительно обследовать водолазами, потому что специалисты считают, что могло какие-то взрывоопасные предметы штормом принести", - сказал Развожаев.

Глава города уточнил, что обследование бухты займет 3-4 дня, восстановительные работы на площади Захарова - порядка двух недель. В настоящее время для севастопольцев организованы компенсационные рейсы.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.