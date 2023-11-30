Омская область с 2025 года начнет закупать квартиры для медиков

Кроме того, все фельдшерско-акушерские пункты в регионе будут возводить с жилым блоком для фельдшеров

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области для решения проблемы с медицинскими кадрами начнет закупать с 2025 года служебные квартиры для медиков, заявил в бюджетном послании к заксобранию губернатор Виталий Хоценко. Кроме того, все новые фельдшерско-акушерские пункты будут строиться с жильем для фельдшеров.

"Медицинские кадры - самая больная проблема на селе, главы эту проблему хорошо знают <…>. Направим из областного бюджета 109 млн рублей на приобретение в 2025 году служебных квартир для медиков. 20 квартир планируется приобрести, будем обязательно эту программу вести ежегодно", - сказал Хоценко.

Он добавил, что с этого года все фельдшерско-акушерские пункты в регионе будут возводить с жилым блоком для фельдшеров. "Зачастую свободного, качественного жилищного фонда на селе у нас просто нет, - отметил губернатор. - Считаю, это правильное решение, которое позволит решить проблемы для фельдшеров с жильем".

По его словам, уделяет регион внимание и подготовке медицинских кадров. С 2024 года за счет областного бюджета будет выделено 110 целевых мест для средних медицинских работников и около 140 мест для врачей. С 2024 года по программе "Точный старт: сельский врач", участниками которой станут 74 человека, будет возмещаться стоимость подготовки к сдаче ЕГЭ при поступлении на целевое обучение в Омский государственный медицинский университет.

Согласно докладу омского Минздрава за 2022 год, проблема медицинских кадров на селе остается актуальной для региона. В частности, ФАПы обеспечены работниками на 82,6%.