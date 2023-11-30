"Гранд сервис экспресс" увеличил число рейсов поезда "Таврия" в новогодние праздники

В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" увеличит число рейсов дополнительного поезда "Таврия" между Симферополем и Москвой в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе компании.

"Гранд сервис экспресс" увеличивает на новогодних праздниках количество рейсов дополнительного поезда "Таврия" №175/176 по маршруту Симферополь - Москва (Павелецкий вокзал). <...> Поезд будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10. Из Симферополя поезд будет отправляться в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26", - говорится в сообщении.

"Гранд сервис экспресс" уже назначил два дополнительных пассажирских поезда до Крыма из Москвы и Санкт-Петербурга, они будут курсировать на время новогодних праздников. В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны.