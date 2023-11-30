Мишустин поздравил работников и ветеранов отрасли со 100-летием Министерства спорта РФ

Премьер-министр призвал привлекать к активному образу жизни как можно больше граждан

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов отрасли со 100-летием Министерства спорта Российской Федерации. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Необходимо и дальше укреплять систему спортивного образования. Организовывать различные состязания, реализовывать новые проекты. Помогать ребятам и тренерам. Привлекать к активному образу жизни как можно больше наших граждан всех возрастов, особенно детей. Президент подчеркивал, что спорт - это один из государственных приоритетов. Нужно сделать его доступным, действительно народным - в самом широком смысле этого слова", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что в спортивной сфере выстроилась надежная система управления с богатым научным и кадровым потенциалом, созданы условия для развития массового спорта и спорта высших достижений, продвижения ценностей здорового образа жизни. Кроме того, в стране возведена современная инфраструктура, оздоровительные комплексы, тренировочные центры, открыты секции, кружки и клубы, бассейны и катки, организованы всероссийские спартакиады и универсиады, что помогает молодежи не только заниматься физкультурой, но и раскрывать свои способности, добиваться профессиональных успехов.

"Россия обладает серьезным опытом организации крупнейших соревнований. На самом высоком уровне, зрелищно и масштабно прошли Олимпийские зимние игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, всемирные универсиады в Казани и Красноярске. В каждом городе было сделано все, чтобы спортсмены продемонстрировали свое мастерство, а болельщики смогли восхищаться их выступлениями", - подчеркнул глава правительства.

Мишустин напомнил, что в 2024 году в Москве и Екатеринбурге откроются Всемирные игры дружбы, а в Казани - Игры БРИКС и мультиспортивный турнир "Игры будущего", которые дадут возможность атлетам из более чем ста стран продемонстрировать свое мастерство. Он также поблагодарил работников отрасли за преданное служение спорту, за незабываемые мгновения, которые они дарят миллионам людей, и пожелал им новых успехов, ярких побед.