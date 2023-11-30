В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов

Как сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова, это позволит сохранить больше жизней

ТАСС, 30 ноября. Частные клиники в Липецкой области больше не будут проводить аборты, искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах. Это позволит сохранить больше жизней, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

"Сегодня в региональном управлении здравоохранения подписано важное соглашение об отказе частных клиник Липецкой области от абортов. Теперь их будут проводить только в государственных больницах", - написала она.

По данным Белоглазовой, государственные больницы при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают беременных женщин, оказывают будущим мамам психологическую, юридическую, а часто и материальную и гуманитарную помощь. "Теперь нам удастся сохранить большее количество жизней. Ведь подавляющее число женщин беременность сохраняют. В преддверии 2024 года, объявленного Годом семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости в Липецкой области", - написала замгубернатора региона.

Ранее частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. Кроме того, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона.