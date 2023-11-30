ТАСС и "Жэньминь жибао" планируют провести совместные фотовыставки в 2024 году

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов указал, что фотобанк агентства насчитывает миллионы фотографий, в том числе связанных с Китаем

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Российское информационное агентство ТАСС и китайская газета "Жэньминь жибао" намерены организовать совместные фотовыставки в 2024 году. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова с генеральным директором газеты "Жэньминь жибао" То Чжэнем.

Делегация ТАСС посетила редакцию ведущей китайской газеты в Пекине. Кондрашов и То Чжэнь назвали высоким уровень сотрудничества между СМИ России и Китая. "В следующем году наши страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы предлагаем провести совместные выставки фоторабот ТАСС и "Жэньминь жибао" по этому поводу", - сказал Кондрашов. Он указал, что фотобанк ТАСС насчитывает миллионы фотографий, в том числе связанных с Китаем.

То Чжэнь отметил, что ТАСС и "Жэньминь жибао" подписали в 2017 году соглашение о сотрудничестве и на протяжении многих лет поддерживают дружеские отношения. "Мы считаем идею с проведением фотовыставок очень хорошей, будем претворять ее в жизнь", - сказал гендиректор "Жэньминь жибао".

Генеральный директор ТАСС пригласил руководство "Жэньминь жибао" в Москву в следующем году для участия в праздновании 120-летия Агентства и в медиасаммите БРИКС.

Кроме того, Кондрашов и То Чжэнь договорились рассмотреть возможность возобновления совместных медиатуров по приграничным территориям.

Первый этап медиатура российских и китайских журналистов прошел в сентябре 2014 года по территории Китая. Совместная группа из 40 журналистов посетила пять крупнейших городов пограничной с Россией провинции Хэйлунцзян. В 2016 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт второму этапу медиатура между российскими и китайскими СМИ, организованному ТАСС и "Жэньминь жибао". Тогда журналисты посетили граничащие с Китаем Амурскую область и Приморский край.