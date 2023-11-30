В Севастополе проведут общегородской субботник для ликвидации последствий шторма

Основные работы по ликвидации последствий стихии проведут городские службы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Общегородской субботник проведут в Севастополе для ликвидации последствий сильного шторма, такую инициативу поддержал губернатор города Михаил Развожаев в ходе прямого эфира регионального телеканала СТВ, пообещав лично принять участие в субботнике.

"Я считаю, что это хорошая инициатива, с удовольствием дам поручение подготовить в субботу все соответствующие материалы. Городские службы - чтобы помогли вывезти то, что на субботнике будет собрано, и сам с удовольствием приму участие. Идея достойная: быстрее убрать город, во дворах у себя навести порядок и на прилегающих территориях", - сказал Развожаев, отвечая на предложение жителя города об организации субботника.

Развожаев отметил, что основные работы по ликвидации последствий стихии проведут городские службы. "Но санитарную дополнительную очистку провести, мне кажется, - очень правильное предложение. Можно сказать, что решение уже принято. <…> Я думаю, что эффект мы получим хороший и быстрый", - добавил губернатор.

Циклон с ураганным ветром ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.