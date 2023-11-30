Телеканал "Луганск-24" выбрали общедоступным каналом в ЛНР

ЛНР стала первой среди новых регионов России, где Федеральная конкурсная комиссия выбрала обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию выбрала общедоступный телеканал в Луганской Народной Республике, им стал "Луганск-24". Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Победителем конкурса на получение права осуществлять вещание в кабельных сетях на "21 кнопке" на территории Луганской Народной Республики Комиссия выбрала телеканал "Луганск-24" (ГСУП ГТРК ЛНР)", - говорится в сообщении.

ЛНР стала первой среди новых регионов России, где Федеральная конкурсная комиссия выбрала обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ, который осуществляет вещание на 21-й кнопке, уточнили в Роскомнадзоре.

Общедоступный канал выбирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения региона.