В 17 больницах Удмуртии в 2023 году обновили отделения лучевой диагностики

Ключевым событием в сфере здравоохранения также стало открытие для приема пациентов новых поликлиник

ТАСС, 30 ноября. Отделения лучевой диагностики, в которых устанавливается тяжелое оборудование, обновили в 17 больницах Удмуртии, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"На условиях софинансирования нацпроекта республика за свой счет проводит капитальные ремонты помещений, где устанавливается тяжелое оборудование. То есть в 17 районных больницах как минимум обновлены отделения лучевой диагностики", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что ключевым событием в сфере здравоохранения в 2023 году стало открытие для приема пациентов новых поликлиник - детской поликлиники в Можге и взрослой поликлиники в Воткинске. Новые здания построены и оснащены современным оборудованием.

"Благодаря этому десятки тысяч пациентов, проживающих в малых городах Удмуртии, могут получать современную и квалифицированную медицинскую помощь", - отметили в пресс-службе.