Швыдкой: процесс возврата скифского золота будет сложным из-за политизированности судов

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, в случае обращения в Европейский суд потребуется серьезная подготовка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Процесс возврата коллекции скифского золота будет сложным из-за политизированности судов, в случае обращения в Европейский суд потребуется серьезная подготовка, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Накануне он сообщил, что Россия прорабатывает возможные юридические инструменты для обращения в Европейский суд с целью возвращения в музеи Крыма коллекции скифского золота.

"Я думаю, перспектива сложная. Я бы не делал никаких поспешных выводов. Это очень сложный процесс. Если мы будем обращаться в международные суды, это займет достаточно большое количество времени. Нужно просто очень серьезно подготовиться. Все суды политизированы в высшей степени сегодня", - сказал Швыдкой ТАСС, отвечая на вопрос о перспективах и сроках обращения по этому вопросу в международные суды.

Собеседник агентства отметил, что в мире очень жесткая антироссийская пропаганда. "Думаю, что сегодня нужно очень серьезно подготовиться, прежде чем идти в суды", - добавил он.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне этого года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически - кражей.