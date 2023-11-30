В Крыму стилизовали приглашения конкурса "Журналист года" под повестки

Как пояснил ТАСС советник главы Республики Крым Олег Крючков, стиль приглашения связан с тем, что юбилейный конкурс посвящен работе журналистов в условиях специальной военной операции

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым стилизовало под повестки приглашения на церемонию награждения победителей X ежегодной премии "Журналист года", передает корреспондент ТАСС.

"В соответствии с проведением X ежегодной юбилейной премии "Журналист года - 2023" вы обязаны 8 декабря 2023 года явиться в пункт проведения церемонии награждения победителей. <...> При себе иметь парадную форму одежды (граждане - деловой костюм, гражданки - вечерние платья)", - говорится в приглашении.

Как пояснил ТАСС советник главы Республики Крым Олег Крючков, стиль приглашения связан с тем, что юбилейный конкурс посвящен работе журналистов в условиях специальной военной операции (СВО). В частности, организаторы добавили новые номинации: "Военный корреспондент", "Военный видеооператор", "Лучший проект по освещению СВО".

"Журналист на фронте - полноценный боец. Помните знаменитое: "Мы хотим, чтоб к штыку приравняли перо"? Церемония "Журналист года" - это как раз про штык, идеологический штык России. Вся стилистика и атмосфера церемонии - фронтовая. Вспомним и помянем погибших коллег", - рассказал Крючков.

Конкурс "Журналист года" проводится в Республике Крым с 2014 года, его организаторами выступают министерство внутренней политики, информации и связи региона и республиканское отделение Союза журналистов России.