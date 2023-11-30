Очередь из 500 фур образовалась на границе Словакии с Украиной

Очередь растянулась на 20 км, сообщили в полиции республики

БРАТИСЛАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Очередь из 500 большегрузных автомобилей растянулась на 20 км на границе Словакии с Украиной. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Агнеса Коперницка.

"Перед автомобильным КПП "Вышне-Немецке" на словацкой стороне границы с Украиной образовалась очередь из примерно 500 фур. Ее длина составляет около 20 км", - сказала она.

Активисты Союза автоперевозчиков Словакии с 15:00 (17:00 мск) обещали блокировать проезд фур с коммерческими грузами через КПП "Вышне-Немецке". Таким образом они рассчитывают поддержать главу словацкого Минтранса, который на профильном заседании Совета ЕС 4 декабря намерен добиваться восстановления в сообществе системы разрешений для украинских автоперевозчиков. Министерство транспорта республики подтвердило, что поддерживает отмену действующих для них исключений.

Союз автоперевозчиков пока не назвал срока завершения блокады КПП "Вышне-Немецке".

Словацкие власти, как отмечают СМИ, занимают схожую с Венгрией позицию по вопросу возобновления разрешений для украинских автоперевозчиков на въезд и работу в странах Евросоюза. ЕС пока исходит из того, что такие лицензии не потребуются до середины 2024 года. Как передают польские СМИ, словацкие перевозчики присоединились к протестам коллег в Польше, требующих отмены в Евросоюзе льгот для украинских конкурентов.