Эксперт считает вероятным ограничение глобального потепления 3 градусами

По словам климатолога Алексея Кокорина, особую опасность представляют частые волны жары летом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глобальное потепление, вероятнее всего, ограничится 3 градусами к концу XXI века. При этом особую опасность представляют частые волны жары летом, заявил ТАСС климатолог Алексей Кокорин, комментируя слова генсека ООН о климатическом коллапсе.

Нынешний год стал самым жарким за всю историю, человечество переживает климатический коллапс, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам открывшейся в четверг в Дубае 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Реальный сценарий - глобальное потепление остановится на уровне 2,5 градуса и потом будет очень медленный тренд к трем градусам. Сейчас у нас потепление 1,2 градуса от доиндустриального уровня (вторая половина XIX века). Это значит, что от нынешнего уровня к 2100 году еще столько же", - сказал Кокорин.

Эксперт добавил, что уровень потепления лучше считать не в температуре, а в частоте экстремальных явлений - волн жары. "Они стали в пять раз чаще, чем были в XIX веке, и при этом сценарии будут еще в три раза чаще. То есть если волны жары в XIX веке случались один раз в 50 лет, то в настоящее время случаются раз в 10 лет, а будут случаться раз в 3 года к концу столетия", - рассказал Кокорин. В худшем сценарии, по его мнению, если страны массово не выполнят обещание достичь углеродной нейтральности к середине века, то температура может вырасти и на 4 градуса. В этом случае волны жары будут случаться 8 лет из 10.

"Собственно, борьба на переговорах идет не за полтора или два градуса, а за то, чтобы на двух с половиной градусах остановиться. Это очень важно", - подчеркнул Кокорин.

Всемирный саммит по климату с участием лидеров более 140 государств открылся в четверг в Дубае. Основной задачей делегаций стран на климатическом саммите будет анализ прогресса по достижению целей Парижского соглашения 2015 года. Этот процесс должен привести к разработке плана высокого уровня, которым международное сообщество сможет руководствоваться для достижения климатических целей. Затем правительствам придется интегрировать этот глобальный план в национальную политику, чтобы в 2025 году отчитаться перед ООН о результатах прогресса.