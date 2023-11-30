В РФ почти на 30% выросло число киберпреступлений за 10 месяцев текущего года

В то же время на 41,5% снизилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа, рассказали в МВД

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Количество киберпреступлений в РФ за 10 месяцев текущего года выросло на 30%, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"На 30,7% возросло число зарегистрированных киберпреступлений. В то же время на 41,5% снизилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа", - рассказала она.

По словам Волк, по сравнению с январем-октябрем 2022 года сотрудники МВД изъяли 18,3 тонны наркотических средств и психотропных веществ. "Иностранными гражданами и лицами без гражданства по сравнению с январем-октябрем прошлого года совершено на 0,3% преступлений меньше, а в отношении указанной категории - на 12,6% меньше", - добавила представитель ведомства.

Также сократилось количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 10,7%, число погибших в них людей - на 20,3% и раненых - на 10,5%. Стало совершаться меньше разбоев, краж, грабежей. Всего зарегистрировано на 1,2% преступлений меньше, чем годом ранее. Материальный ущерб от криминальных деяний снизился на 34%.

"Органы внутренних дел РФ во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами продолжают реализацию мер по контролю за оперативной обстановкой", - добавила Волк.