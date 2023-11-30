Рязанская область в 2024 году войдет в проект по комплексной реабилитации детей-инвалидов

В проекте также участвуют Свердловская и Тюменская области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рязанская область войдет в пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 2024 по 2026 год, в котором также участвуют Свердловская и Тюменская области. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реализовать пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года в двух субъектах Российской Федерации (Свердловской и Тюменской областях), с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года в трех субъектах Российской Федерации (Рязанской, Свердловской и Тюменской областях)", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов стартовал в Свердловской и Тюменской областях в 2022 году. Целевая группа проекта - дети, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и определена нуждаемость в услугах по комплексной реабилитации и абилитации. Родители таких детей могут выбрать форму предоставления услуги, в том числе в полустационарной и в стационарной форме с предоставлением проживания и питания ребенку-инвалиду, а также сопровождающему его лицу.