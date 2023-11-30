Власти Коми намерены решить проблему нехватки кадров

Для этого нужно привлечь профессиональные рекрутинговые службы, активнее взаимодействовать с работодателями и вузами

СЫКТЫВКАР, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми планирует за три-пять лет полностью решить проблему дефицита врачей, учителей и других специалистов. Для этого нужно привлечь профессиональные рекрутинговые службы, активнее взаимодействовать с работодателями и вузами, масштабнее использовать профориентацию старшеклассников, механизм целевого обучения и федеральную программу "Профессионалитет", соответствующие поручения дал глава региона Владимир Уйба.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Коми Татьяна Марунич, на 1 ноября в регионе насчитывалось 3 307 врачей и почти 10 тыс. человек среднего медперсонала. Не хватает 785 врачей и 1 212 сотрудников среднего звена. При этом 780 врачей уже предпенсионного возраста. В этом году привлечены 49 медработников.

"Исходя из того, что из медколледжей выпускаются 400-450 человек в год, а трудоустраиваются 200-250 человек, мы должны рекрутировать порядка 70-80 человек [среднего медперсонала] в год. Привлекать 150 врачей в год - цифра не такая уж и большая. В свое время в отдельно взятом городе главврач [структуры ФМБА] занялся делом и одномоментно привлек восемь врачей, если 20 наших муниципалитетов поступят так же, проблема будет решена. У нас очень много возможностей, мы их не используем: в Сыктывкаре три квартиры для врачей пустуют с прошлого года, недавно пустовали пять. Значит, мы не умеем рекрутировать, и надо обратиться к профессионалам", - сказал глава региона.

Зампред правительства Коми - министр труда, занятости и социальной защиты региона Екатерина Грибкова сообщила, что в регионе насчитывается на сегодня около 11 тыс. вакансий, а количество безработных за год снизилось с 7 тыс. до 4,3 тыс. Из года в год особенно востребованы врачи, медсестры, водители категорий "С", "Д", "Е". Самый низкий уровень безработицы отмечен в промышленном Усинске, самый высокий - в Усть-Цилемском районе, самые высокие зарплаты - в сфере добычи полезных ископаемых, средняя по региону - 73,6 тыс. рублей. При этом в Коми обучаются 33,5 тыс. человек, из них 13 тыс. в вузах. Ежегодно выпускаются 6 тыс. специалистов, из них 2 тыс. с высшим образованием. Специалисты со средним образованием трудоустраиваются на 81%, что выше среднероссийского показателя, выпускники вузов - на 63%, а по стране - 73%.

На ближайшие семь лет потребность в кадрах в Коми оценивается в 37 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. потребуют планируемые инвестиционные проекты, сообщила первый замминистра экономического развития, промышленности и транспорта региона Ольга Турышева.

Системный подход

Руководитель региона поручил готовить "не сразу всех и много", а точечно и по годам знать, сколько нужно врачей, учителей, специалистов в спорте, культуре, аграрном секторе и других отраслях с учетом работающих пенсионеров и предпенсионеров. Нужно наладить тесное взаимодействие работодателей, учебных заведений и центров занятости.

"У нас, к сожалению, есть примеры, когда нефтяники и газовики готовят специалистов не на наших площадках. На вопрос почему, отвечают, что получают слабых специалистов и вынуждены уходить на другие площадки. Мы должны взять эту тему под контроль и закрыть проблему", - поручил Уйба.

Он обратил внимание на вернувшихся участников спецоперации, их в Коми уже более 900 человек. Многие возвращаются уже с утраченной специальностью или не могут продолжить прежнюю работу из-за травм или смены жизненных приоритетов. Бывшие бойцы СВО могли бы стать тренерами после соответствующей подготовки, вопрос нехватки 87 тренеров в селах был бы сразу решен, сказал руководитель республики.

Механизм целевого обучения он поручил использовать не только для подготовки медиков, но и других специалистов. Особенно не хватает и строителей, из-за чего "пробуксовывают" стройки. На сегодня в регионе действует один кластер - лесопромышленный на базе Сыктывкарского лесопромышленного техникума, созданный по федеральной программе "Профессионалитет", но "этого явно недостаточно".

Также нужно охватить профориентационной работой всех старшеклассников. На сегодня ею охвачены всего 4 тыс. из почти 10 тыс. девятиклассников, хотя важно, чтобы "к началу девятого класса каждый ребенок по большей части понимал, кем хочет стать". Все крупные работодатели также должны вкладываться в развитие профообразования.

"По школам у нас нехватка 300 педагогов, плюс порядка еще 300 - это педагоги-пенсионеры. Сегодня наши вузы и ссузы выпускают порядка 400 педагогов в год. За два года можно спокойно закрыть эту потребность, в первую очередь в селах. За два-три года, пять лет, мы должны закрыть историю с нехваткой кадров", - резюмировал глава республики.