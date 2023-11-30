В Дагестане пройдет межрегиональный форум национальной системы пространственных данных

В первый день форума пройдет пленарное заседание и открытые дискуссии по группам

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный форум "Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр" пройдет с 15 по 16 декабря в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба министерства по земельным и имущественным отношениям региона.

"С 15 по 16 декабря в Дагестане пройдет межрегиональный форум "Национальная система пространственных данных. Полный и точный реестр". Организатором форума выступает правительство региона и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день форума в Махачкале пройдет пленарное заседание и открытые дискуссии по группам. "Во второй день участники посетят древний Дербент, где их ждет культурная программа", - добавили в пресс-службе.