В Мордовии рассчитывают отреставрировать Санаксарский монастырь

В нем покоятся мощи святого праведного адмирала Федора Ушакова

ТАСС, 30 ноября. Власти Мордовии планируют капитально отреставрировать Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, где покоятся мощи святого праведного адмирала Федора Ушакова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артем Здунов.

"Принял участие в заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей под руководством Сергея Владиленовича Кириенко. Наш Темниковский район развивается как часть паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров". В этом году при поддержке "Газпрома" сделали без преувеличения историческое дело - газифицировали Санаксарский монастырь, где покоятся мощи святого праведного адмирала Федора Ушакова. Наш следующий шаг - комплексная реставрация монастыря", - написал Здунов.

Он отметил, что власти ведут работу по благоустройству Темникова. "Мы благоустраиваем парки, улицы, скверы Темникова, почистили реку Мокшу, займемся обустройством набережной", - рассказал глава региона.

Также, по его словам, подготовлена проектно-сметная документация на строительство дороги от села Старый Город до деревни Вещерка. Дорога почти в два раза сократит путь между Санаксарским и Серафимо-Дивеевским монастырями. "Рассчитываем на поддержку ее строительства по нацпроекту", - уточнил Здунов.

Город Темников - самый древний город в Мордовии, он основан более 500 лет назад. Санаксарский монастырь основан в 1659 году в царствование Алексия Михайловича недалеко от уездного города Темникова на левом берегу реки Мокши. У северной стены Санаксарского храма в Санаксарском монастыре погребен адмирал Федор Ушаков (1745-1817), под командованием которого не был потерян ни один корабль. В районе туристы могут посетить русский, мордовский и татарский этнодома, побывать в Мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича.