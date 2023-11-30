В Москве открыли еще один участок набережной затона Новинки

Разница в высоте между ярусами использована для устройства детских горок, а в центральной части между ними оборудован деревянный амфитеатр

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Участок набережной затона Новинки в Даниловском районе Москвы благоустроили. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вдоль затона Новинки созданы два уровня прогулочной зоны длиной 630 м. Теперь береговая линия станет центром притяжения для всех желающих. По нижнему ярусу набережной вымощена пешеходная дорожка, вдоль которой установлены детские площадки, качели, скамейки и столы для настольного тенниса", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что разница в высоте между ярусами использована для устройства детских горок, а в центральной части между ними оборудован деревянный амфитеатр. На верхнем уровне предусмотрен широкий прогулочный променад.

Кроме того, вдоль реки высажено около 340 деревьев, среди них яблони, липы, клены, ольхи и рябины. У самой кромки воды растет более 200 ив.

"Благоустройство участка набережной длиной 170 м было проведено в рамках строительства второй очереди жилого квартала NOW, девелопером которого является компания Tekta Group. В рамках первой очереди набережная длиной 470 м была открыта для горожан в октябре 2022 года. Вся территория вдоль квартала насыщена многофункциональными пространствами: возле корпуса 3 дома №10 по улице проспект Лихачева расположен спортивный кластер с баскетбольной площадкой, скейтпарком и большой зоной воркаута. Его продолжением является пирс со столами и деревянными ступенями", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в будущем набережная квартала NOW станет частью протяженного пешеходно-рекреационного маршрута вдоль Москвы-реки: от Южного речного вокзала до Автозаводского моста.