В Гагре восстановили нарушенное из-за шторма водоснабжение

Насосная станция "Репруа-2" работает в штатном режиме, сообщили в городской администрации

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Водоснабжение города-курорта Гагра, нарушенное в результате сильного шторма в ночь на 27 ноября, восстановлено. Об этом сообщается на странице администрации города в социальных сетях.

"Водоканал города Гагра информирует граждан о том, что насосная станция "Репруа-2" запущена. Водоснабжение города восстановлено. Станция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Семибалльный шторм, обрушившийся в ночь на 27 ноября, нанес серьезный ущерб инфраструктуре Гагрского района и частным домовладениям. Насосные станции и трансформаторные подстанции оказались затопленными. Воду до восстановления насосной станции людям развозили водовозами.