В Чехии заявили, что к 2050 году возраст трети жителей страны превысит 65 лет

Демограф Чешского статуправления Михаэла Немечкова добавила, что численность населения республики сократится с 10,83 млн до 10,69 млн человек

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Возраст около одной трети жителей Чехии к 2050 году превысит 65 лет. С таким прогнозом выступила демограф Чешского статуправления Михаэла Немечкова.

"Чехия сталкивается с проблемой значительного старения населения. К середине ХХI века количество жителей республики в возрасте старше 65 лет может возрасти с [нынешних] 2,2 млн человек до 3,1 млн", - сказала она.

Сейчас число жителей Чехии старше 65 лет составляет примерно 20%, а к 2050 году этот показатель может составить 30%. При этом, по словам эксперта, численность населения республики сократится с 10,83 млн граждан до 10,69 млн человек. Прирост будет происходить за счет миграции из-за рубежа.

В Чехии в этом году средняя продолжительность жизни мужчин достигла 77 лет, а женщин - 83 года. Повышение уровня жизни в республике обеспечит к 2050 году увеличение среднестатистического показателя продолжительности жизни у мужчин до 82,2 года, у женщин - до 87,1 года.