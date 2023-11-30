Общественный штаб по контролю программы реновации проведет четыре встречи в декабре

Тематические приемы пройдут по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Четыре встречи жителей Москвы с представителями органов исполнительной власти и организаций, задействованных в программе реновации, состоятся в декабре. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"В ходе таких встреч жители смогут получить индивидуальную консультацию и разъяснения по вопросам, касающимся программы реновации. Чаще всего специалисты департамента градостроительной политики отвечают на вопросы о ходе реализации программы, о гарантиях для участников программы и о подборе новых "стартовых" площадок", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Так, в Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации 12 декабря состоится прием столичного департамента городского имущества (ДГИ), 14 декабря - Москомархитектуры (МКА), 19 декабря - Департамента градостроительной политики Москвы, 21 декабря - столичного Фонда реновации.

Председатель штаба, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко отметил, что приемы востребованы населением. "В Общественном штабе накоплен уникальный опыт взаимодействия с профильными ведомствами, задействованными в реализации программы реновации. Мы имеем возможность каждый месяц организовывать тематические приемы не только Департамента градостроительной политики, но и Департамента городского имущества, Москомархитектуры, Фонда реновации. Планируем продолжать данную практику и в следующем году", - сказал он.

Тематические приемы пройдут традиционно на площадке штаба по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Для этого необходимо заранее записаться по телефону горячей линии: 8 (495) 548-20-80.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.