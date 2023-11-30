В Доминикане выявили около 30 случаев заражения холерой

Агентство Prensa Latina пишет, что 26 заразившихся - граждане Гаити, еще трое - местные жители

ГАВАНА, 30 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 29 случаев заражения холерой зарегистрировали медики на территории провинции Бараона на юге Доминиканской Республики. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что 26 заразившихся - граждане Гаити, еще трое - местные жители. Министерство здравоохранения Доминиканской Республики заявляет, что в рамках программы вакцинации против холеры поставлено более 67 тыс. прививок, еще 50 тыс. доз препаратов планируется закупить.

Вспышка холеры началась в соседней с Доминиканой Республике Гаити в прошлом году. От болезни умерли более одной тысячи человек.