В РФ водителям с декабря по февраль впервые запретили ездить на летней резине

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Водители в России впервые с 1 декабря не могут ездить на летней резине. Такая норма прописана в утвержденном постановлении правительства перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Согласно документу, с 1 декабря распространяется запрет на эксплуатацию пассажирских автомобилей, если на них "не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)". Как пояснил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, водители с учетом того, что им запрещена езда на летней резине зимой, могут выбрать на это время шины либо шипованные, либо с коэффициентом сцепления и вязкости по снежному покрову и льду. Также круглый год можно перемещаться на "липучках".
Черников пообещал, что автоинспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины с декабря по февраль. По его словам, сотрудники ГИБДД при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать его также не будут. При этом глава ГИБДД отметил, что при совершении даже незначительного ДТП будет учитываться, какая резина стояла на автомобиле как сопутствующая причина возникновения ДТП. "Соответственно и административная ответственность здесь будет обязательно наступать, потому что водитель должен всегда транспортное средство держать в исправном состоянии, а колеса в зимний период времени все-таки являются одним из основных факторов", - пояснил он.
В России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), по ней грозит штраф в 500 рублей.