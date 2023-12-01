В РФ водителям с декабря по февраль впервые запретили ездить на летней резине

Штрафовать водителей за отсутствие зимней резины не будут, однако при совершении ДТП будет учитываться, какая резина стояла на автомобиле, сообщил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Водители в России впервые с 1 декабря не могут ездить на летней резине. Такая норма прописана в утвержденном постановлении правительства перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Согласно документу, с 1 декабря распространяется запрет на эксплуатацию пассажирских автомобилей, если на них "не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)". Как пояснил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников, водители с учетом того, что им запрещена езда на летней резине зимой, могут выбрать на это время шины либо шипованные, либо с коэффициентом сцепления и вязкости по снежному покрову и льду. Также круглый год можно перемещаться на "липучках".

Черников пообещал, что автоинспекторы не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины с декабря по февраль. По его словам, сотрудники ГИБДД при шинах не по сезону задерживать автомобиль и эвакуировать его также не будут. При этом глава ГИБДД отметил, что при совершении даже незначительного ДТП будет учитываться, какая резина стояла на автомобиле как сопутствующая причина возникновения ДТП. "Соответственно и административная ответственность здесь будет обязательно наступать, потому что водитель должен всегда транспортное средство держать в исправном состоянии, а колеса в зимний период времени все-таки являются одним из основных факторов", - пояснил он.

В России 1 сентября вступило в силу постановление, которым внесены изменения в основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. В перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, впервые включены установка шин с шипами противоскольжения летом (июнь, июль, август) и неустановка зимних шин в декабре, январе и феврале. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), по ней грозит штраф в 500 рублей.