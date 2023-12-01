ОНФ начинает принимать вопросы для Путина к его программе по итогам года

С 08:00 утра по местному времени 1 декабря в российских регионах стартует прием звонков и обращений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кол-центр Общероссийского народного фронта (ОНФ) в пятницу приступает к приему обращений и вопросов граждан к президенту России Владимиру Путину для его совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, в ходе которых глава государства 14 декабря подведет итоги года.

Как отметил ранее глава исполкома движения Михаил Кузнецов, начиная с 2019 года в ОНФ "получали весь массив обращений для работы после окончания программы и работали с ними до конца, до разрешения последнего обращения". Всего за это время таким образом было обработано более 3 млн обращений.

Однако, как указал Кузнецов, теперь эта работа будет выведена "на новый качественный уровень", и ресурсы ОНФ будут задействованы уже на этапе сбора вопросов. Так, начиная с 08:00 утра по местному времени в российских регионах начнется прием звонков и обращений. В Москве в штаб-квартире движения начнут работать телефонисты, волонтеры и редакторы итоговой программы, которым будут помогать наиболее опытные руководители, представители региональных отделений Народного фронта.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что после завершения этой программы активисты ОНФ "будут целый год работать с тем, чтобы не оставить без внимания ни одно обращение".

При этом, по словам Кузнецова, в ОНФ будет организована специальная группа для борьбы с фейками, присылаемыми под видом вопросов. В нее войдут представители движения в регионах, которые будут отсеивать ложную информацию.

Как отправить вопрос

Как рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Кировской области Валерия Черемисинова, задать вопрос президенту можно через сайт moskva-putinu.ru, направив текстовое обращение, либо загрузить видео. Специальные группы программы "Итоги года с Владимиром Путиным" созданы также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - там через чат-боты можно снять свой вопрос на видео или отправить сообщение. Кроме того, заработает номер 0-40-40 для бесплатных СМС-сообщений, а на номер 8-800-200-40-40 можно будет бесплатно позвонить из любой точки страны.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра. В 2020 году классической прямой линии не было, но ее элементы включили в большую пресс-конференцию, так как провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.