В России стартует тотальный тест "Доступная среда" об инклюзии

Пройти тестирование можно будет в любое удобное время до 10 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тотальный тест "Доступная среда" пройдет с 1 по 10 декабря, любой желающий сможет проверить свои знания по этике общения и оказанию помощи людям с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте акции.

"С 1 по 10 декабря 2023 года каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Общероссийская акция - Тотальный тест "Доступная среда" - приурочена к Международному дню инвалидов и направлена на привлечение внимания россиян к правам и потребностям людей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Тестирование пройдет в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно на сайте. 1 декабря в 10:00 по мск начнется трансляция мероприятия, вопросы акции зачитают известные государственные деятели, лидеры общественного мнения, представители культуры и искусства. При этом пройти тестирование можно будет в любое удобное время до 10 декабря. По итогам трансляции пройдет публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих профильных экспертов.

Кроме того, в течение акции во всех регионах России пройдет проверка знаний по вопросам инклюзивного общения и организации доступной среды, а также будут организованы просветительские мероприятия и акции. Также региональные и муниципальные органы исполнительной власти совместно с общественными организациями инвалидов проведут серию мероприятий по мониторингу соблюдения прав людей с инвалидностью, созданию доступной среды и обеспечению людей с инвалидностью необходимыми мерами поддержки.

По результатам Тотального теста "Доступная среда" будет сформирован рейтинг по уровню вовлеченности субъектов России в мероприятия по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и знаний по вопросам инклюзии и организации доступной среды российских регионов.

Организатором акции выступает ассоциация "Аура-тех". Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В прошлом году в тестировании приняли участие порядка 1,5 млн россиян из более чем 50 тыс. городов и населенных пунктов страны.