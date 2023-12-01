В России пройдет тест по истории Великой Отечественной войны

Для его проведения зарегистрировано 18 тыс. площадок по всей стране

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" пройдет 1 декабря по всей России, участников примут на 18 тыс. площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"1 декабря по всей России при поддержке Российского военно-исторического общества пройдет Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны". За сутки до начала тестирования зарегистрировано 18 тыс. площадок, которые готовы принять участников акции", - говорится в сообщении.

Центральной площадкой акции в Москве в шестой раз станет Московский парламентский центр (Московская городская дума). Вопросы для теста подготовил Департамент науки и образования Российского военно-исторического общества, участники ответят на 40 вопросов, охватывающих различные периоды Великой Отечественной войны.

"История Великой Отечественной войны является одной из основ нашей идентичности. Без знания тех событий мы не можем себе представить всю полноту героизма наших воинов, которые отстояли свою Родину и спасли весь мир от коричневой чумы нацизма. Мы должны извлекать уроки из событий 80-летней давности", - цитируют в сообщении научного директора РВИО Михаила Мягкова.

Акцию проводят накануне Дня Неизвестного солдата, который в России отмечают 3 декабря. Также 5 декабря будет отмечаться День воинской славы России - начало контрнаступления Красной Армии под Москвой. Для площадок в столице Мосгордума сформировала список дополнительных 10 вопросов, связанных с историей Московского народного ополчения и Битвы за Москву.

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей тест пройдет в очном формате. Международную акцию проводят в РФ с 2015 года, всего в ней приняли участие более 50 млн человек.