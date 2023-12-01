Социальные сети в России обяжут отслеживать треш-контент

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уточнил, что каналы, которые занимаются подобной деятельностью, будут вноситься в единый реестр указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов, направленных на запрет так называемых треш-стримов, когда в интернете в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми, будет включать положения об административной и уголовной ответственности, а также предписание социальным сетям отслеживать треш-контент и возможность внесения ресурсов с треш-стримами в специальный реестр запрещенной к распространению в России информации. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Согласно подготовленным законопроектам, изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Как сообщил корреспонденту ТАСС Пушков, пакет законодательных инициатив - результат работы верхней и нижней палат Федерального Собрания. В декабре 2020 года он впервые поднял вопрос о необходимости запрета треш-стримов на пленарном заседании Совфеда. Разработкой предложений затем занималась рабочая группа Совфеда. Большой объем нормотворческой работы был выполнен комитет Госдумы по молодежной политике.

От Совета Федерации соавторами законодательных инициатив выступают сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, Александр Башкин и сам Алексей Пушков как инициатор запрета треш-стримов и глава рабочей группы Совфеда по противодействию этому общественно опасному явлению.

"Очень важный момент, который стоит отметить, что в закон об информации вводится дополнение в виде обязанности социальных сетей и их операторов отслеживать треш-контент", - пояснил Пушков.

Кроме того, по словам собеседника агентства, согласно поправкам к этому закону те каналы, которые занимаются подобной противоправной деятельностью, будут вноситься в единый реестр указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации.

"То есть мы подключаем социальные сети к этой работе, и это должно гарантировать ее эффективность. Был такой вопрос: а как мы будем отслеживать треш-контент, как будем узнавать о нем? Вот эта поправка в закон об информации, она устанавливает ответственность социальных сетей за отслеживание такого рода контента", - пояснил Пушков.

Он также рассказал, что правительство России поддержало эти законопроекты с некоторыми замечаниями, но они не меняют сути документов. "Речь идет больше о формулировочной части и учете некоторых дополнительных пожеланий, поскольку законопроекты рассматривались и в Министерстве юстиции [РФ], и в других структурах. Там появились некоторые замечания к формулировкам и деталям. Но суть законопроекта не претерпит изменений", - добавил он.

По словам главы комиссии СФ, можно ожидать, что на следующей неделе законопроекты будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

Ответственность за треш-стримы

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в правительстве поддержали законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Депутат напомнил, что треш-стримерам будут грозить штрафы "до 600 тыс. рублей с конфискацией имущества". Кроме того, предлагается признать треш-стрим отягчающим обстоятельством по 10 статьям Уголовного кодекса РФ. Также суд сможет ограничивать право авторов таких интернет-трансляций заниматься определенными видами деятельности, в том числе пользоваться интернетом.