Ярошенко в Москве презентовал книгу "История Ростовского летчика. Домой сквозь годы"

Мероприятие прошло на книжной ярмарке в Гостином дворе

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший летчик, член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко, которого в 2022 году обменяли на американца Тревора Рида, в Москве презентовал книгу "История ростовского летчика. Домой сквозь годы". Об этом Ярошенко написал в своем Telegram-канале.

"30 ноября 2023 года состоялась презентация книги Константина Ярошенко "История ростовского летчика. Домой сквозь годы" на книжной ярмарке в Гостином дворе. В книге описаны двенадцать лет заключения ростовского летчика Константина Ярошенко, незаконно обвиненного в подготовке к контрабанде наркотиков. Похищение, плен, пытки, суд, приговоривший Константина к 23 годам тюрьмы. Освобождение и встреча с любимой женой. Реальная история героя нашего времени", - говорится в сообщении.

По его словам, книга направлена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризацию традиционных семейных ценностей.

МИД РФ сообщил 27 апреля об обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам лишения свободы в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков. Он полностью отрицал свою вину и называл арест провокацией, а дело - сфабрикованным.