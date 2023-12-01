Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра

Последний рабочий день гендиректора учреждения был 30 ноября

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Большого театра Владимир Урин обратился к коллективу с прощальным словом и рассказал, что 30 ноября был его последний рабочий день. Соответствующее видео разместил в своем Telegram-канале музыкальный критик Сергей Буланов.

"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", - сказал Урин.

По мнению гендиректора, театру для развития необходим лидер. "К сожалению, это бывает так: бывает театр, у которого бывает лидер, и этот лидер определяет театр, бывают театры, когда лидера, к сожалению, нет. Посмотрите, что делается на театральной карте России, и вы поймете, что с этим плохо", - отметил он.

В беседе с ТАСС Буланов подтвердил подлинность видео и рассказал, что оно было снято после премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей", которая прошла на Камерной сцене театра в четверг вечером.

Урин с начала 1970-х годов работал на различных руководящих должностях в сфере театра и культуры. В июле 2013 года был назначен гендиректором Большого театра. В 2013-2015 годах он входил в состав общественного совета при Министерстве культуры РФ, с 2018 года является членом президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

О новом директоре

В четверг Telegram-канал Shot сообщил, что художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора в пятницу. По данным источника Shot, объявит об этом Урин.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на свои источники написала, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совместив это с руководством Мариинского театра и оркестра.

Пресс-служба Большого театра посоветовала ТАСС обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры России, и отказалась от комментариев. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры. В уставе Большого театра говорится, что правительство РФ "назначает на должность и освобождает от должности руководителя (генерального директора) театра по представлению Министерства культуры РФ в порядке, установленном законодательством".

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о создании общей дирекции Большого и Мариинского театров.