Дания направит $50 млн на поддержку стран, наиболее уязвимых к изменению климата

Министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дан Йоргенсен отметил, что богатые страны должны "брать на себя большую ответственность" и помогать уязвимым государствам

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о взносе страны в размере $25 млн в новый фонд, созданный для возмещения развивающимся государствам ущерба от изменения климата. Об этом в четверг сообщил МИД королевства.

"Последствия изменения климата, такие как ураганы, тропические штормы, лесные пожары и штормовые нагоны, непропорционально сильно влияют на наиболее уязвимые развивающиеся страны мира. Существует колоссальная потребность в помощи и поддержке, и с этого момента эта потребность будет только возрастать. Поэтому более богатые страны должны брать на себя большую ответственность и вносить больший вклад в [компенсацию] потерь и ущерба, вызванных изменением климата, особенно в самых уязвимых регионах земного шара", - прокомментировал датский министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политике Дан Йоргенсен.

Новый фонд помогает странам, пострадавшим от внезапных климатических катастроф, а также государствам, несущим убытки, вызванные повышением уровня моря или засухами. Решение о его создании было принято по итогам климатического саммита, который состоялся в 2022 году в Шарм-эш-Шейхе. Представители развитых и развивающихся стран разрабатывали соглашение на протяжении всего 2023 года и одобрили его в Дубае на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

О намерении выделить средства для пополнения нового фонда также объявили Германия и ОАЭ (по $100 млн), Великобритания ($76 млн), США ($17,5 млн) и Япония ($10 млн). Делегация Евросоюза сообщила, что планирует ежегодно направлять в фонд €225 млн.

Кроме того, датское правительство поддерживает другие проекты по возмещению ущерба, выделяя на них $25 млн. Это финансирование таких программ, как доступ для всех к 2027 году к системам оповещения: раннему предупреждению и метеорологической информации.