Гидрометцентр сообщил, в каких регионах ожидается снежный декабрь

Избыток осадков в первом месяце зимы прогнозируется в 26 субъектах РФ, в том числе в Воронежской, Московской, Челябинской областях, Крыму, Адыгее

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Избыток осадков прогнозируется в Московской, Тульской, Курской, Рязанской, Воронежской, Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Краснодарском, Алтайском краях, Крыму, Хакасии, Тыве, Адыгее, на Ставрополье и юге Красноярского края", - рассказал он.

По словам Вильфанда, среднемесячная температура воздуха ниже нормы в декабре ожидается в шести регионах страны. "Холодная погода, то есть температура ниже нормы, будет в Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Вологодской областях. Московская область будет на грани - температура ожидается около и ниже нормы", - отметил метеоролог.

Теплее обычного декабрь прогнозируется в Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Тыве, Хакасии, на Ставрополье, в республиках Северного Кавказа.

Дефицит осадков будет в Архангельской, Магаданской и Мурманской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, на Чукотке, а также в северной части Якутии и на севере Хабаровского края.