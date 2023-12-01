Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановили после непогоды

Аэропорт Кунашира не принимал и не выпускал воздушные суда с 28 ноября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Пассажиры, с 28 ноября ожидающие свои рейсы по маршруту Южно-Сахалинск - Южно-Курильск (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) - Южно-Сахалинск, успешно прибыли в пункты назначения после циклона, сообщили ТАСС в аэропорту Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

"Все пассажиры улетели на Кунашир, обратный рейс тоже состоялся", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что из-за циклона с 28 ноября аэропорт Кунашира не принимал и не выпускал воздушные суда. Сейчас на острове спокойная облачная погода, осадков нет, дует умеренный ветер. Температура воздуха в утренние часы - минус 7 градусов.