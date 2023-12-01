Между Сахалином и материком восстановили морское сообщение после циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), возобновила работу после неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, следует из расписания рейсов на сайте Сахалинского морского пароходства.

Согласно расписанию, суда "Сахалин-8", "Сахалин-9" и "Сахалин-10" уже курсируют по маршруту Холмск - Ванино.

По информации Минтранса региона, паром "Александр Деев" временно выведен с линии на техническое обслуживание. Сейчас он находится в порту Ванино. "Со стороны перевозчика принимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения парома на линию", - привели в министерстве слова генерального директора компании "Сахпасфлот" Виталия Клименко.

Ранее сообщалось о циклоне, который принес на Сахалин сильные осадки и ветер. Из-за шторма в Татарском проливе 28 ноября приостановила работу паромная переправа.