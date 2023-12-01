В зоопарке Венесуэлы впервые родились три белых львенка

Они родились у пары львов, которых привезли в республику в мае 2022 года

КАРАКАС, 1 декабря./ТАСС/. Три редких белых львенка родились в зоопарке Венесуэлы. Как сообщило в четверг агентство AFP, это первый подобный случай в стране.

"Это первые белые львы, рожденные в Венесуэле", - приводит агентство слова директора зоопарка Энтони Де Бенедиктиса.

Детеныши - два самца и одна самка - родились у пары львов, привезенных в Венесуэлу в мае 2022 года из зоопарка Чехии.

По данным Глобального фонда защиты белых львов, их популяция в дикой природе насчитывает около десяти особей. При этом сотни белых львов содержатся в зоопарках по всему миру.