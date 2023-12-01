В Хабаровском крае запретят самовыгул домашних животных

За нарушение требований предусмотрят предупреждение, административный штраф либо штраф в повышенном размере в случае укуса

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных установят в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба законодательной думы региона.

"Законопроект предусматривает запрет самовыгула домашних животных за исключением личных земельных участков. Запрещен выгул животных лицами в состоянии опьянения, а также потенциально опасных - несовершеннолетними младше 14 лет", - говорится в сообщении. Документ приняли в первом чтении.

В регионе также станет обязательным использование поводка и намордника для собак в местах массового пребывания людей. При этом маленьких собак в целях их же безопасности в таких случаях нужно размещать в специальных переносках, на остальных должен быть намордник. Сообщается, что на владельцев животных возложат и обязанность убирать за своими питомцами, предотвращать их агрессивное поведение. За нарушение требований предусмотрены предупреждение, административный штраф либо штраф в повышенном размере в случае укуса или повторного правонарушения.

По словам начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Натальи Пылиной, в результате проведенных опросов и общественных обсуждений к законопроекту поступило более 60 предложений от граждан, их учли при разработке документа. В итоге проект поддержан общественной палатой края, ветеринарами и зоозащитниками.

В думе подчеркнули необходимость разъяснительной работы по положениям законопроекта. "Закон в первую очередь касается домашних животных. Поступает очень много обращений от граждан, которых кусают именно владельческие собаки, находящиеся в самовыгуле. Более 95% покусов людей приходится именно на таких животных, не на безнадзорных", - сказала депутат краевого парламента, зоозащитница Наталья Коваленко, слова которой приводит пресс-служба.

Контролировать соблюдение закона будут специалисты краевой ветеринарной службы и органы местного самоуправления.