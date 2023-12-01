В Приморье число социальных предпринимателей выросло в пять раз

По словам зампреда краевого правительства по вопросам экономики Николая Стецко, в 2020 году таких бизнесменов было порядка 70

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Количество социальных предпринимателей в Приморье с 2020 года увеличилось в пять раз. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Приморского края по вопросам экономики Николай Стецко в рамках II Дальневосточного форума по социальному предпринимательству "Бизнес от сердца".

"За четыре года у нас увеличилось количество социальных предпринимателей в пять раз. В 2020 году было порядка 70, сейчас почти четыре сотни предпринимателей работают по всему Приморскому краю", - сказал зампред.

Он уточнил, что это достаточно значимая цифра, и буквально лишь в трех-четырех регионах число социальных предпринимателей больше, чем в Приморье.

"Но если смотреть по количеству на душу населения, мы первые. Мы самые лучшие в стране", - отметил зампред.

Стецко добавил, что в числе предложений на следующий год - расширить перечень социальных предпринимателей, а их количество к 2025 году увеличить до 1,2 тыс. "В первую очередь это - социально уязвимые граждане, трудоустроенные члены семей участников специальной военной операции. Это - уменьшение квоты с 50% до 25% для тех предпринимателей, которые привлекают к своей работе лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - перечислил зампред другие инициативы. Также предлагается признать социальными предпринимателей пенсионного возраста, родителей детей-инвалидов, многодетных родителей - тех, кто нуждается в дополнительной поддержке государства, включая представителей семейного бизнеса.

II Дальневосточный форум по социальному предпринимательству "Бизнес от сердца" включает обсуждение лучших региональных бизнес-практик социального предпринимательства, дискуссии, анализ стратегий и обмен опытом. В 2021 году состоялась первая конференция социальных предпринимателей, которая дала начало Дальневосточному форуму "Бизнес от сердца" в 2022 году.