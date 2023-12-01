1 декабря, 02:14

Губернатор Кировской области поддержал идею благоустройства склона за Спасским собором

По словам Александра Соколова, возможно сделать единое пространство от стадиона "Динамо" до Спасского спуска, возродив историческую площадь, которая ранее называлась Соборной

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Вятка" на канале "Россия-24" поддержал инициативу местных жителей о благоустройстве заброшенного склона и пустыря за Спасским собором в историческом центре Кирова и создании проекта "Ворота в старый город". Он предложил создать единое пространство от стадиона "Динамо" до Спасского спуска.

"Когда мы открывали Приказную избу после реставрации, я решил прогуляться по улице Спасской, прошелся по этим зарослям, вышел на площадь Спасского собора и попросил коллег из городской администрации дать пояснения и предложения, что там можно сделать. Было бы правильно облагородить территорию, сделать единое пространство от стадиона "Динамо" до Спасского спуска, тем самым мы бы возродили историческую площадь, [которая] одно время называлась Соборной. Если жители захотят так назвать [это пространство], можем сделать там "Соборную площадь", "Ворота в старый город". Начало улицы Спасской, Спасский спуск, площадь у Спасского собора должны стать самым красивым местом в нашем городе", - сказал Соколов.

Он отметил, что территория частично находится в частной собственности, поэтому необходимо решить вопрос выкупа участка. В целом глава региона назвал проект "осуществимым".

Как рассказали корреспонденты ГТРК "Вятка", сейчас склон не используется и зарос кустами. При этом, по словам главного архивиста отдела использования архивных документов Государственного архива Кировской области Алексея Леонтьева, до революции в этой части города располагалась городская пристань, торговые ряды и площадь. Архивист предложил создать здесь проект "Ворота в старый город".

Спасский собор в Вятке

Спасский собор - православный храм в Кирове, расположен в историческом центре города, на пересечении улиц Спасской и Казанской, вблизи Трифонова монастыря и набережной Вятки.

По данным проекта "Пешком по Вятке", история Спасского собора начинается почти 400 лет назад, в начале XVII века, когда на месте храма стояла деревянная Троицкая церковь. На ее паперти над входом висела икона Спаса Нерукотворного, прославленная чудесами. Весть о происходивших в Вятке (прежнее название Кирова) чудесах в 1646 году достигла Москвы. В честь перенесения вятской чудотворной иконы в Москву ворота и сама башня московского Кремля, через которые была пронесена святыня, были переименованы в Спасские.

В Вятке же на месте обветшавшей Троицкой церкви был построен каменный Спасский собор, но после пожара 1757 года храм разобрали, и на его месте в 1764-1767 годах был воздвигнут новый собор, в верхнем храме которого находился чудотворный образ Христа Спасителя. Эта постройка и сохранилась в несколько измененном виде до наших дней. В 1929 году храм был закрыт, но в отличие от многих остальных соборов города уцелел, а в 1995 году возвращен церкви. 

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