В Хабаровском крае откроют 40 ледовых переправ

Проезды по рекам организовывают как для населения, так и для предприятий, которые используют их для перевозки грузов и других нужд

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском крае этой зимой планируют открыть около 40 ледовых дорог между поселениями, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Планируется открыть 40 ледовых переправ в разных районах края", - сообщили в главке. Переправы открываются в Аяно-Майском, Охотском, Амурском, Комсомольском, Верхнебуреинском районах, в районе имени Лазо и других. Они, в том числе, позволяют сократить путь к удаленным населенным пунктам.

Проезды по рекам организовывают как для населения, так и для предприятий, которые используют их для перевозки грузов и под другие производственные нужды. Пока переправы еще не открывались - где-то на реках отмечается ледостав, местами лед еще недостаточно прочный. При открытии соблюдаются все требования безопасности, на переправах устанавливаются соответствующие знаки, при необходимости толщину покрова наращивают.

Для пешей переправы одного человека толщина льда должна быть не менее 10 см, для группы людей - 15 см и более. Легковым автомобилям можно выезжать на лед на зимнике при его толщине свыше 35 см. В МЧС предупредили, что выход на лед в необорудованных местах опасен для жизни.