В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов, прогнозируется снег.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.