В Чите ввели ограничения из-за высокой заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Речь идет об утреннем осмотре, масочном режиме для сотрудников в школах и детсадах, увеличении перерывов между сеансами в кинотеатрах и других мерах

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Ограничительные мероприятия ввели в Чите из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Соответствующее постановление утвердили в администрации города, сообщили в Telegram-канале мэрии.

"Подписано постановление администрации городского округа город Чита "О введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - говорится в сообщении.

В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования введены утренний осмотр детей и персонала, система работы с закреплением отдельного кабинета за каждым классом, масочный режим для сотрудников. Необходимо соблюдать режим дезинфекции, обеззараживания воздуха, проветривать классы. Приостановлено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий в помещениях с объединением разных классов или групп, ограничены дополнительные внешкольные мероприятия, не предусмотренные программой.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в учреждениях которых фиксируется рост заболеваемости, необходимо ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с участием детей. Кинотеатры должны увеличить перерывы между сеансами для проведения дезинфекции и проветривания. Масочный режим введен для кондукторов и водителей общественного транспорта. Кроме того, компании должны информировать население о профилактике ОРВИ и коронавируса.

По информации управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, в Чите превышен недельный эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на 152%, среди детей от 7 до 14 лет - на 233%. Доля положительных результатов на грипп за неделю увеличилась в 12 раз. Уровень заболеваемости CОVID-19 в городе превысил показатели прошлой недели на 23,2%.