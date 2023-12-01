На Чертановской улице в Москве задерживались трамваи

По сведениям столичного дептранса, некоторые маршруты были временно изменены

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Движение трамваев на Чертановской улице в Москве происходит с задержками в районе остановки "Чертаново Центральное". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Чертановской улице (в районе остановки "Чертаново Центральное") задерживаются трамваи №№1 и 16", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что некоторые маршруты временно изменены. Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления водителей.

Позже в Telegram-канале столичного дептранса сообщили о восстановлении движения.

"Восстановлено движение трамваев на Чертановской улице", - говорится в опубликованном сообщении.