В Якутии из-за заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин свыше 50 школ

Более 24 тыс. учеников перевели на дистанционное обучение

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 школ закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Якутии, на дистанционном обучении находятся свыше 24 тыс. школьников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобрнауки Якутии.

"На сегодня по республике на карантин закрыты 53 образовательные организации. На дистанционное обучение переведены более 24 тыс. обучающихся. Эпидситуация ухудшилась в Намском, Таттинском улусах (районах - прим. ТАСС), в которых закрыты по несколько школ", - говорится в публикации со ссылкой на министра образования и науки Якутии Нюргуну Соколову.

Министр напомнила, что в Якутске с 28 ноября по 8 декабря ученики 1-8-х классов переведены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ. Приостановлена работа кружков, секций и другие школьные и внешкольные мероприятия. Также приказом городского управления образования приостановлены все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения с участием школьников. Ученики 9-11-х классов продолжают учебу в очном формате с соблюдением масочного режима.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по данным оперативного мониторинга, на 47-й неделе (с 20 по 26 ноября) в целом по республике зарегистрировано 12 595 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 92% с превышением эпидемических порогов заболеваемости среди возрастных групп - с 3 до 6 лет, с 7 до 14 лет, 15 лет и старше.