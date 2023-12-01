На нескольких участках МКАД пропускная способность увеличилась почти на 15%

По словам мэра столицы Сергея Собянина, на восьми участках и на двух съездах с магистрали добавили дополнительный ряд за счет сужения полос

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пропускная способность увеличилась на нескольких участках МКАД почти на 15%. Въезд на магистраль стал безопаснее, а выезд - быстрее, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На восьми участках и на двух съездах с магистрали добавили дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделали 19 полос разгона и торможения для заезда на МКАД. Дополнительная полоса появилась на съезде на Варшавское шоссе с внешней стороны МКАД в сторону М-2 "Крым" и на Мякининском проезде перед Неманским", - говорится в сообщении.

На 70-м км МКАД установлено звуковое уличное оповещение, которое срабатывает, как только камеры "видят" ДТП без пострадавших. Работают восемь табло экстренного информирования об аварии или дорожных работах, отметил Собянин.

Также мэр Москвы добавил, что дорожный патруль ЦОДД помогает водителям при поломке или буксировке машин после ДТП.