В России могут сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

Изменения предполагается внести в федеральные законы "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" и "Устав железнодорожного транспорта РФ"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов направил на заключение правительства РФ подготовленный законопроект, согласно которому проезд детей в возрасте от 7 до 14 лет на общественном транспорте будет бесплатным. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предполагается внести в федеральные законы "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", а также "Устав железнодорожного транспорта РФ". На сегодняшний день бесплатный проезд на городском наземном транспорте разрешен детям не старше семи лет.

Как рассказал ТАСС Леонов, дети до 14 лет часто без сопровождения взрослых вынуждены преодолевать пешком большие расстояния, например до школы, каких-либо секций или кружков, в том числе в темное время суток. "Государство обязано сделать все, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых. Неважно, где находится ребенок: по пути в школу, в спортивную секцию или в танцевальный кружок", - добавил депутат.

Он также отметил, что бесплатный проезд будет распространяться и на пригородный железнодорожный транспорт. "Это позволит не только экономить семейный бюджет, но и сделает ежедневные маршруты наших детей безопасными", - подытожил Леонов.