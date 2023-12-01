Новый этап благоустройства набережной Марка Шагала в Москве начнется в 2024 году

На набережной высадили более 700 подросших деревьев и кустарников, уложили более 8,3 тыс. кв. м газона и разбили цветники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Третий этап благоустройства набережной Марка Шагала в Москве планируется начать в 2024 году, в настоящее время уже 1,2 км неухоженной береговой линии Москвы-реки стали комфортным городским пространством. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"С учетом первого этапа уже 1,2 км неухоженной береговой линии преобразились в комфортное городское пространство. <...> В 2024 году приступим к следующему этапу благоустройства набережной Марка Шагала", - сообщил мэр.

Он рассказал о втором этапе благоустройства набережной - от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки, а вдоль них установили скамейки. Для детей создали игровые площадки, для спортсменов - беговые и велодорожки и зоны воркаута.

Также на набережной высадили более 700 подросших деревьев и кустарников, уложили более 8,3 тыс. кв. м газона и разбили цветники. Установили многочисленные опоры освещения.

"В результате в Москве появилось еще одно классное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом с прекрасным видом на реку", - заключил мэр.