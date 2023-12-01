Первое богослужение в Соборной мечети в Симферополе пройдет 8 декабря

В городе также ожидается церемония торжественного освящения Александро-Невского кафедрального собора

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Первое богослужение Соборной мечети, строительство которой завершают в Симферополе, намечено на 8 декабря, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В период до проведения службы будет определена дата открытия мечети. Открытие Соборной мечети - значимое событие не только для Республики Крым, поэтому важно, чтобы в нем приняли участие священнослужители из других регионов нашей большой страны", - говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что также ожидается церемония торжественного освящения Александро-Невского кафедрального собора в Симферополе, построенного под патронатом президента России Владимировича Путина.

Мечеть в Симферополе строится с октября 2016 года, сроки завершения работ неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии. В середине мая Путин поручил как можно скорее завершить ее возведение.

Соборная мечеть состоит из одного большого купола диаметром 19 м, сводов, поддерживающих этот купол, и восьми малых полукуполов. По окончании строительства Соборная мечеть должна стать главной соборной джума-мечетью Крыма и Симферополя. Все помещения мечети смогут вместить до 4 тыс. человек. Основной зал вместит порядка 1,5 тыс. мужчин, а на балконе смогут молиться 900 женщин.